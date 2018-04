Obduktion soll Todesumstände nach Leichenfund klären

Eine Frau, die die Hütte pachten wollte, hatte die Leiche am Montag bei einem Besichtigungstermin entdeckt. Der Leichnam sei so stark verwest gewesen, dass nicht einmal mehr ihr Geschlecht zu erkennen war, berichtete die Polizei. Möglicherweise habe der oder die Tote schon seit längerem in der Hütte gelegen. Es sei ein grausiges Bild gewesen: «Wie in einem schlechten Film, wenn man plötzlich auf eine Leiche trifft», sagte Wolf.

Die Todesursache ist noch völlig unklar. Auch ein Verbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte Wolf. Es werde in alle Richtungen ermittelt.