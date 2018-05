Obduktionsergebnis nach Tod im Schwimmbad: Junge ertrank

Hofheim (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines vierjährigen Jungen bei einem Badeunfall am vergangenen Sonntag liegt das Obduktionsergebnis vor. Der Junge sei in einem Schwimmbecken in Hofheim ertrunken, teilten die Frankfurter Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Main-Taunus am Donnerstag mit. Das Kind hatte zusammen mit seiner Familie das Schwimmbad besucht und war am frühen Nachmittag im Schwimmerbereich des Beckens gefunden worden. Wiederbelebungsmaßnahmen hatten keinen Erfolg - der Junge starb in einer Frankfurter Klinik.