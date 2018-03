Oberbürgermeister-Stichwahl in Frankfurt beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten in Frankfurt hat am Sonntag begonnen. Bis 18.00 Uhr können mehr als 500 000 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Als Favorit gilt Amtsinhaber Peter Feldmann von der SPD, der bei der ersten Wahlrunde am 25. Februar mit 46 Prozent der Stimmen klar vorne gelegen hatte. Im Rennen ist außerdem noch die CDU-Herausforderin Bernadette Weyland, die zuletzt 25,4 Prozent der Stimmen erreicht hatte. Mit einem Ergebnis der Stichwahl wird gegen 20.00 Uhr gerechnet.