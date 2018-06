Oberleitungsstörung: Verspätungen bei Frankfurter S-Bahn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Oberleitungsstörung an einer der meistgenutzten S-Bahn-Stationen in der Frankfurter Innenstadt hat am Freitagabend vielen Pendlern und Einkäufern den Start ins Wochenende verzögert. An der Station Konstablerwache komme es zu Verspätungen und Ausfällen, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit. Die Fahrgäste mussten Geduld aufbringen. «Ich warte hier nun schon 45 Minuten und weiß nicht, wann es weitergeht», klagte eine Offenbacherin. Der S-Bahn-Verkehr auf der Strecke wurde Berichten zufolge auf einem Gleis geführt. Betroffen waren acht der neun Frankfurter S-Bahn-Linien.