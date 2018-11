Odenwald-Gemeinde plant neue Aktionen gegen Biker-Lärm

Mossautal (dpa/lhe) - Die Plakate gegen Biker-Lärm haben der Odenwald-Gemeinde Mossautal keine Ruhe gebracht. Gemeinsam mit der neuen Stadt Oberzent werde er bis zum kommenden Frühjahr neue Ideen gegen die Lärmbelästigung entwickeln, sagte Bürgermeister Dietmar Bareis (parteilos) der dpa. Aus anderen Bundesländern hätten auch schon einige Kommunen Interesse bekundet. Als Beispiel nannte Bareis die Eifel. «Wir bleiben dran, das kann so nicht weiter gehen und grenzt schon an Körperverletzung.» So denke die 2400-Einwohner-Gemeinde Mossautal unter anderem darüber nach, eine Stelle für die Überwachung von Motorrädern umzuwidmen.