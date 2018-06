Öffentliche Schulden in Hessen rückläufig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Schulden der öffentlichen Haushalte in Hessen sind weiter gesunken. Das Land stand am Ende des ersten Quartals dieses Jahres mit 40,087 Milliarden Euro in der Kreide. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war dies ein Rückgang von 4,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Gegenüber dem letzten Quartal 2017 lag der Rückgang bei 2,2 Prozent.