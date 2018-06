Öllache auf der Werra: Herkunft des Öls noch unklar

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die Feuerwehr ist auch am Mittwochmorgen damit beschäftigt, die Folgen einer Öllache auf der Werra in Heringen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) einzudämmen. Einsätzkräfte kontrollierten die Ölsperren, wie ein Sprecher der Leitstelle des Kreises mitteilte. Die Lache hatte sich am Dienstag aus bislang unbekannten Gründen auf dem Fluss ausgebreitet.