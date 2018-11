Offenbach-Frankfurt ist die Pendler-Rennstrecke Nummer eins

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die wichtigste Pendlerstrecke in Hessen führt von Offenbach nach Frankfurt. Das ist das Ergebnis einer Studie über «Regionale Mobilität der Berufspendelnden in Hessen 2015» des Hessischen Statistischen Landesamts. Mehr als 20 000 Erwerbstätige pendeln demnach von ihrem Wohnort Offenbach zu ihrem Arbeitsort Frankfurt. «Damit war diese Pendlerstrecke die am häufigsten genutzte in Hessen», hieß es am Donnerstag in Wiesbaden. Auf Platz zwei landeten die Strecken Wiesbaden-Frankfurt mit knapp 14 000 Pendelnden und Wiesbaden-Mainz mit knapp 11 000 Pendlern.