Offenbach ist an der Spitze der Existenzgründungen

Offenbach (dpa/lhe) - Offenbach ist Hessens «Gründerstadt». In keiner anderen Kommune werden nach Angaben der dortigen Industrie- und Handelskammer (IHK) umgerechnet auf die Zahl der Einwohner so viele Gewerbe neugegründet. Im vergangenen Jahr gab es in Stadt und Landkreis zusammen 6331 Anmeldungen - bei 6 199 Abmeldungen. Im Vergleich zu 2016 war dies bei den Gründungen allerdings ein Rückgang von 3,7 Prozent.