Ohne Führerschein: 17-Jähriger rast durch Polizeikontrolle

Homberg (dpa/lhe) - Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat sich in Nordhessen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er entzog sich Mittwochnacht einer Polizeikontrolle in Zennern (Schwalm-Eder-Kreis) indem er mit überhöhter Geschwindigkeit wegfuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der junge Mann konnte in Richtung Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) entkommen. Während der Fahrt schaltete er den Angaben zufolge das Licht seines Fahrzeugs aus.