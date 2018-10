Oktober-Bilanz: Nirgends fiel so wenig Regen wie in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In keinem Bundesland fiel in diesem Oktober so wenig Regen wie in Hessen. «Mit einer Niederschlagsmenge von kaum 15 Litern pro Quadratmeter war es die niederschlagsärmste Region», berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag nach Auswertungen der hessischen Messstationen. Das waren nur 25 Prozent des Solls von 59 Litern pro Quadratmeter.