Olympia-Dritte Dibaba jagt Streckenrekord beim Marathon

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Olympia-Dritte Mare Dibaba geht am Sonntag (10.00 Uhr) beim Frankfurt-Marathon auf die Jagd nach dem Streckenrekord. «Ich habe sehr gut trainiert und will eine Zeit zwischen 2:20 und 2:22 Stunden laufen», kündigte die 29-jährige Äthiopierin am Freitag an. Die schnellste Zeit auf dem 42,195 Kilometer langen Kurs in der Mainmetropole lief 2012 die Äthiopierin Meselech Mekamu in 2:21,01 Stunden.