Opel-Chef: Entwicklungszentrum-Teilverkauf «großer Deal»

Blick in das Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Foto: Andreas Liebschner/Opel/Archiv

Paris (dpa) - Der Autobauer Opel strebt beim geplanten Teilverkauf seines Rüsselsheimer Entwicklungszentrums eine konstruktive Lösung mit den Sozialpartnern an. «Das ist ein großer Deal, der bis zu 2000 Ingenieure betrifft», sagte Opel-Chef Michael Lohscheller am späten Dienstagabend am Rande des Pariser Autosalons.