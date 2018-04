Opel: IG Metall macht keine Lohnzugeständnisse

Das Opel-Logo an einem Turm auf dem Werksgelände in Rüsselsheim. Foto: Arne Dedert/Archiv

Rüsselsheim (dpa) - An den deutschen Standorten des Autoherstellers Opel sind die Sanierungsverhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmern ins Stocken geraten. IG Metall und Gesamtbetriebsrat warfen dem neuen Mutterkonzern PSA am Freitag vor, mit seinen bislang vorliegenden Projekt- und Produktzusagen einen weitreichenden Personalabbau in den deutschen Werken zu planen. Die Planungen seien «nach wie vor unzureichend», hieß es in einem Flugblatt an die Mitarbeiter.