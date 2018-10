Opel-Mutterkonzern PSA fährt höheren Umsatz ein

Europas zweitgrößter Autobauer PSA. In dem neuen Gebäude arbeiten rund 600 Menschen. Foto: Christian Böhmer/Archiv

Paris (dpa) - Der französische Autokonzern PSA mit den Marken Citroën, Peugeot und Opel hat beim Umsatz weiter zulegen können. Im dritten Quartal gab es gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 7,8 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in Rueil-Malmaison bei Paris mit.