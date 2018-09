Opel will Mitarbeiter von Entwicklungszentrum auslagern

Rüsselsheim (dpa) - Der Autobauer Opel will bis zu 2000 Mitarbeiter seines Rüsselsheimer Entwicklungszentrums an den französischen Ingenieurdienstleister Segula Technologies auslagern. Ziel sei eine strategische Partnerschaft mit dem Familienunternehmen, das bereits für die neue Opel-Mutter PSA tätig ist, teilte Opel am Mittwoch mit.