Opel will noch mehr Mitarbeiter mit Abfindungen loswerden

Rüsselsheim (dpa) - Der Autobauer Opel hat ein weiteres Abfindungsprogramm aufgelegt, um sich von noch mehr Mitarbeitern zu trennen. Das mit dem Betriebsrat abgestimmte Programm richtet sich an Beschäftigte, die bislang nicht für den Vorruhestand oder die Altersteilzeit in Frage gekommen sind. Nach Informationen der «Wirtschaftswoche» vom Dienstag sollen pro Mitarbeiter bis zu 275 000 Euro brutto gezahlt werden. Opel wollte diese Zahl am Dienstag nicht bestätigen. Das Unternehmen nannte auch keine Zielgrößen für den möglichen Gesamtaufwand und die Zahl der Mitarbeiter, die gehen können. Opel hat zu viel Personal an Bord, um die Produktivitätsvorgaben des neuen Eigners PSA erfüllen zu können. Die Sanierung soll aber ohne Entlassungen und Werkschließungen ablaufen.