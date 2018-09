Oper Frankfurt erhält erneut Titel «Opernhaus des Jahres»

Blick von der Bühne der Oper Frankfurt in den Zuschauerraum. Foto: Barbara Aumüller/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Oper Frankfurt ist erneut zum «Opernhaus des Jahres» gewählt worden. Damit erhält das Haus am Willy-Brandt-Platz nach 1996, 2003 und 2015 zum vierten Mal den begehrten Titel des Fachmagazins «Opernwelt». Die befragten Musikkritiker lobten vor allem «ein klug ausbalanciertes Programm, starke Regiehandschriften, eine exzellente Repertoirepflege und hohe Ensemblekultur», wie der Verlag am Freitag in Berlin mitteilte.