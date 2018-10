Opfer berichtet von Todesdrohungen: «Ich will dich fressen»

Hanau (dpa/lhe) - Im Revisionsprozess um eine Gesichtsverstümmelung hat das Opfer erstmals von seinem Martyrium berichtet. Als Zeuge sagte der 20-Jährige am Montag vor dem Landgericht Hanau aus, wie der mutmaßliche Täter auf ihn eingestochen und dann in seine Ohren gebissen habe. Er habe Kaugeräusche des auf ihm sitzenden Angreifers wahrgenommen und könne sich an Todesdrohungen erinnern: «Ich werde dich umbringen». Und: «Ich werde dich fressen». Zudem habe der Täter ihm mit einem Messer nach Hieben in den Hals auch in die Augen gestochen.