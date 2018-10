Opfer will in Prozess um Gesichtsverstümmelung aussagen

Hanau (dpa/lhe) - Im Revisionsprozess um eine Gesichtsverstümmelung soll sich erstmals das Opfer äußern. Beim zweiten Termin des wiederaufgenommenen Verfahrens am Landgericht Hanau werde am 22. Oktober der junge Mann als Zeuge aussagen, sagte ein Gerichtssprecher am Montag. Im ersten Prozess war das Opfer der Verhandlung ferngeblieben. Zum Auftakt der Revision wurde am Montag lediglich die Anklage verlesen. Der Angeklagte äußerte sich zu den Vorwürfen nicht, ließ aber über seinen Anwalt ausrichten, dass er sich im Prozessverlauf womöglich zum Sachverhalt äußern wolle.