Opposition: Druck auf Ryanair wegen verspäteter Landungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts der vielen verspäteten Landungen am Frankfurter Flughafen fordert die Opposition im hessischen Landtag, den Druck auf die Fluggesellschaft Ryanair zu erhöhen. Allein 38 Maschinen des Billigfliegers landeten im April nach 23 Uhr auf dem größten deutschen Airport. «Die Hälfte aller verspäteten Landungen geht auf das Konto von Ryanair», sagte Linken-Fraktionschefin Janine Wissler am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Das dürfe die Landesregierung nicht tatenlos hinnehmen.