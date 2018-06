Opposition: Land muss mehr gegen Landarztmangel tun

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Opposition im hessischen Landtag hat mehr Anstrengungen gegen den Landarztmangel gefordert. «Wir brauchen ein stringentes Maßnahmenpaket gegen den Landarztmangel statt schwarz-grüner Untätigkeit», sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Daniela Sommer, am Donnerstag in Wiesbaden. Die Hälfte der hessischen Hausärzte gingen in den nächsten zehn Jahre in Ruhestand - für viele Praxen sei kein Nachfolger in Sicht. Die Gründe dafür lägen vor allem in den mangelnden Anreizen für junge Ärzte, auf's Land zu ziehen.