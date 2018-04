Opposition begrüßt Datenschutz-Negativpreis für Schwarz-Grün

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Opposition im Landtag hat die Verleihung der Negativ-Auszeichnung «Big-Brother-Award» an die Regierungsfraktionen CDU und Grüne für das neue Verfassungsschutzgesetz begrüßt. «Wir können nicht verstehen, wie man angesichts der Erkenntnisse aus den Versäumnissen rund um den NSU die Befugnisse des Verfassungsschutzes derart ausweiten und die parlamentarischen Kontrolle schwächen kann», sagte Nancy Faeser, innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, am Donnerstag in Wiesbaden. «Sie haben in der Sache versagt und die Negativ-Auszeichnung redlich verdient», sagte der FDP-Abgeordnete Wolfgang Greilich.