Opposition will Untersuchungsausschuss

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags soll die Vergabe von millionenschweren Aufträgen durch das Innenministerium überprüfen. Die Vergabepraxis des Ministeriums genüge nicht den Anforderungen, die an solche Vertragsabschlüsse zu stellen sei, begründeten die Fraktionen von SPD und FDP am Freitag in Wiesbaden den Schritt. Konkret geht es um die Anschaffung einer Analysesoftware zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität und um Abschlepp-Aufträge der Polizei.