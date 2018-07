Optimierte Anflüge in der ersten Morgenstunde

Frankfurt/Main (dpa) - Gemeinsam mit mehreren Fluggesellschaften will die Deutsche Flugsicherung die morgendlichen Anflüge auf den Frankfurter Flughafen optimieren und leiser machen. Die Piloten von Langstreckenflugzeugen sollen schon mehrere Stunden vor der Landung eine Zielzeit für ihre Landung erhalten, die sie möglichst exakt einhalten. Die Organisatoren erhoffen sich in der ersten Betriebsstunde zwischen 5 und 6 Uhr weniger Warteverkehr in der unmittelbaren Flughafenumgebung, wenn die Piloten bereits während ihrer sonst leicht verfrühten Flüge etwas langsamer machten.