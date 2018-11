Osram mit Kurssprung: Übernahmegerüchte

Das Logo der Firma «Osram» in Berlin über dem Eingang zum Werk an der Nonnendammallee. Foto: Paul Zinken/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Spekulationen über eine Übernahme haben am Dienstag den Osram-Kurs nach oben schnellen lassen. In der Spitze ging es mit der Aktie um fast 20 Prozent aufwärts. Erstmals seit drei Monaten überwand sie wieder die Marke von 40 Euro. Informierten Kreisen zufolge erwäge der Finanzinvestor Bain Capital eine Übernahme des Lichtspezialisten, hieß es am Markt.