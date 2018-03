Ostermärsche in Hessen: Abrüsten statt aufrüsten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Über die Osterfeiertage sind in ganz Hessen wieder viele Friedensmärsche geplant. Schwerpunktmäßig gibt es Aktionen in Bruchköbel bei Hanau sowie in Wiesbaden und Frankfurt. In Frankfurt steht die Friedensdemo unter dem Motto «Frieden schaffen. Abrüsten statt aufrüsten. Für eine neue Entspannungspolitik». Auch in Wiesbaden und Bruchköbel drehen sich die Kundgebungen um die Themen Abrüstung, Stopp von Rüstungsexporten, Atomausstieg und gegen deutsche Kriegsbeteiligung im Nahen Osten. Den Auftakt bildet am heutigen Freitag (14.00 Uhr) die Kundgebung in Bruchköbel.