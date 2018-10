Otto Waalkes erhält Sondermann-Preis

Frankfurt/Main (dpa/lni) - Der Komiker Otto Waalkes wird für sein Lebenswerk mit dem Sondermann-Preis ausgezeichnet. Er habe «Generationen von Humorverbrauchern mit Witzen, Pointen, Lachern und Ottifanten versorgt und den Humor der Neuen Frankfurter Schule popularisiert», teilte das Caricatura Museum in Frankfurt am Dienstag mit. Der Preis wird am 11. November bei einer Gala in Frankfurt verliehen. Die Laudatio auf den 70-Jährigen hält der Manager von Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic. Der Sondermann-Förderpreis geht an die 1986 in Leipzig geborene Cartoonistin Anna Haifisch.