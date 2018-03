Outlet Center: Kritik und Unterschriftenaktion

Pohlheim (dpa/lhe) - Hessen soll ein Factory Outlet Center bekommen, doch Nachbarkommunen wehren sich gegen das Vorhaben der mittelhessischen Stadt Pohlheim. Sie befürchten negative Folgen für die Geschäfte in ihren Innenstädten. Pohlheims Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU) sieht dagegen keine Gefahren und rechtfertigt das Projekt. Das geplante Center sei wichtig für die finanzschwache Kommune. Noch müssen aber einige Hürden überwunden werden. So muss unter anderem der Regionalplan geändert werden. Zudem strengt eine Initiative einen Bürgerentscheid gegen das Vorhaben an. Bis Mitte April will sie die nötigen Unterschriften dafür sammeln.