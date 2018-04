Outlet Center-Kritiker übergeben Unterschriftenliste

Die Stadt Pohlheim will in einem Gewerbegebiet ein Outlet Center ansiedeln und hat dazu erste Planungen angestoßen. Die Kommune verspricht sich neue Arbeitsplätze und zusätzliche Steuereinnahmen. Die Gegner, die sich in einer Bürgerinitiative engagieren, sorgen sich vor Belastungen durch Lärm und Verkehr. Auch Pohlheims größere Nachbarstädte Gießen, Wetzlar und Marburg wehren sich gegen das Projekt: Sie befürchten negative Folgen für ihren City-Einzelhandel.