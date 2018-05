PEN will Marx-Denkmal später enthüllen

Und zwar so lange, «bis unser Ehrenmitglied, die Dichterin Liu Xia, aus dem 2010 verhängten Hausarrest entlassen und ihr die Ausreise ermöglicht worden ist», heißt es in dem am Freitag in Darmstadt bekannt gewordenen Brief. Die Enthüllung der Statue gilt als Höhepunkt der Feiern zu Karl Marx 200. Geburtstag an diesem Samstag in seiner Geburtsstadt Trier.

«Ich bin mir sicher, dass dies auch im Sinne von Karl Marx gewesen wäre», schreibt Nestmeyer. Marx habe die Pressefreiheit als Ausdruck einer liberalen demokratischen Gesellschaftsform gesehen. «Paradoxerweise wird gerade diese Freiheit in China seit Jahren extrem eingeschränkt.»