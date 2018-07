PSA: Gespräche über Opel-Entwicklungszentrum laufen noch

Paris (dpa) - Der französische Automobilhersteller PSA führt weiter Gespräche mit möglichen Partnern für das Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. «Bisher wurde nichts entschieden», sagte Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon am Dienstag. Er sprach von einer «Überkapazität» in dem Zentrum.