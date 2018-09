Pachterhöhung für Wasserhäuschen bleibt weiter ausgesetzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Pachterhöhung für die so genannten Wasserhäuschen in Frankfurt bleibt vorerst weiter ausgesetzt. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und der Brauereigruppe Radeberger dauerten an, teilte das Bau- und Immobiliendezernat am Dienstag mit. Es würden verschiedene Lösungsmöglichkeiten geprüft. Bis zu einem Ergebnis solle den betroffenen Betreibern Planungssicherheit gegeben werden. Elf Pächter fürchten bei einer Pachterhöhung um ihre Existenz.