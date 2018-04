Paketbote mit Pfefferspray angegriffen

Frankfurt (dpa/lhe) - Weil er ihnen vier Pakete nicht hatte aushändigen wollen, haben zwei Männer in Frankfurt einen Zusteller mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich einer der Männer als angeblicher Empfänger ausgebeben. Da er sich aber nicht hatte ausweisen können, nahm der 46 Jahre alte Bote die Pakete wieder mit zu seinem Lieferwagen. Auf dem Weg dorthin stellten sich ihm die zwei Männer in den Weg, besprühten ihn mit Pfefferspray und ergriffen die Flucht. Die Pakete ließen sie zurück.