Paketdieb schlägt auf Boten ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Paketdieb hat in Wiesbaden auf einen Auslieferer eingeschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versuchte der 20 Jahre alte Täter am Mittwoch, Pakete aus einem geparkten Lieferwagen zu stehlen. Als der Bote ihn dabei erwischte, habe der Dieb auf ihn eingeschlagen, der Zusteller habe sich gewehrt. Die Polizei nahm den verhinderten Dieb schließlich fest.