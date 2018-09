Paketlieferung per Straßenbahn: Kombi mit Fahrradkurieren

Frankfurt/Main (dpa/lhe)- Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft hat am Montag ihr Pilotprojekt zum umweltfreundlichen Transport von Waren mit einer Straßenbahn vorgeführt. Mit der so genannten «Logistiktram» werden Kisten voller Paketsendungen in «Mikrodepots» an Umschlagplätze im Stadtgebiet transportiert. Von dort liefert ein Fahrradkurier sie an die Haustür. Den Auftakt bildete eine Testfahrt vom Betriebshof im Gutleutviertel zur Frankfurter Messe.