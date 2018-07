Paketzustellerin lässt mehr als 1000 Postsendungen mitgehen

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Eine Paketzustellerin soll über ein Dreivierteljahr hinweg in Osthessen Briefe und Päckchen unterschlagen haben. Insgesamt soll es sich um mehr als 1000 Briefe mit Bargeld und Gutscheinen sowie etwa 150 Päckchen drehen, wie die Polizei am Dienstag in Bad Hersfeld mitteilte. Die 33-Jährige aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg sei aufgeflogen, weil sich viele Menschen über fehlende Post beschwert hätten. Außerdem habe die Frau aus Päckchen geklaute Elektronikartikel wie Handys und Laptops immer im selben Laden gegen Bargeld verkauft. Die Polizei schätzte den Schaden auf 15 000 Euro.