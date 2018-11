Panne bei Wahl: Knapp 900 Stimmen falsch zugeordnet

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der hessischen Landtagswahl sind knapp 900 Stimmen aus Frankfurt am Wahlabend falsch zugeordnet worden. Das sagte der für das Frankfurter Wahlamt zuständige Stadtrat Jan Schneider (CDU) in einem Interview der Zeitung «Frankfurter Neue Presse». «Das sind zu viele, keine Frage. Aber sie sind kein Grund, die ganze Wahl in Zweifel zu ziehen», sagte Schneider. Insgesamt seien am 28. Oktober in Frankfurt 270 813 Landesstimmen abgegeben worden, von denen knapp 900 falsch zugeordnet wurden.