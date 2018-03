Papst Franziskus würdigt verbindende Kraft von Lehmann

Rom (dpa) - In einem Beileidstelegramm zum Tod von Kardinal Karl Lehmann hat Papst Franziskus die Offenheit und verbindende Kraft des Geistlichen gewürdigt. «Stets war es sein Anliegen, offen zu sein für die Fragen und Herausforderungen der Zeit», heißt es in der am Montag in Rom veröffentlichten Erklärung. Ausgehend von der Botschaft Christi habe er Antworten und Orientierung gesucht, «um die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und über die Grenzen von Konfessionen, Überzeugungen und Ländern hinweg das Verbindende zu suchen».