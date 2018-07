Paracelsus beendet Insolvenz: neuer Eigentümer

Nach wie vor sei das Ziel, dass bis zum Ende des Jahres wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Für jeden Einzelstandort müsse ein Aktionsprogramm entwickelt werden. Das erklärte Ziel sei, spätestens in zwei Jahren wieder zu wachsen. «Paracelsus ist schließlich die Mutter aller privater Klinikverbünde in Deutschland», sagte Philippi. Im nächsten Jahr werde das Unternehmen 50 Jahre alt.

Als nach außen sichtbares Zeichen des Neuanfangs soll am Donnerstag am Standort Kassel ein Baustellenschild für ein neues Erweiterungsgebäude enthüllt werden. Auch am Standort München müsse ins Gebäude investiert werden, sagte Philippi.

Kurz vor Weihnachten 2017 stellte Paracelsus einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung. Im Frühjahr wurden die Kliniken in Karlsruhe und in Bad Münster am Stein geschlossen. Insgesamt wurden rund 400 Stellen bundesweit gestrichen.