Paraglider abgestürzt - zwei Verletzte

Olsberg (dpa) - Beim Absturz eines Paragliders sind im Sauerland zwei Menschen verletzt worden. Der 60-jährige Pilot aus Willingen (Hessen) und sein zehn Jahre älterer Tandempartner aus Schleswig-Holstein seien nach ersten Ermittlungen beim Start in Olsberg nicht weit genug durchgelaufen, so dass der Schirm durchsackte, berichtete die Polizei. Der Schirm sei erst in einer Baumkrone hängengeblieben und dann herabgefallen. Der Pilot erlitt leichte, sein Passagier schwere Verletzungen. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr.