Parasit Hirschlausfliege in Wäldern früher aktiv als sonst

Die Hirschlausfliege befällt vornehmlich Wildtiere. Aber auch Menschen können von dem Blutsauger gebissen werden. Laut Ronald Schmäschke von der Veterinärmedizinischen Fakultät Leipzig ist die Haupt-Flugzeit der Hirschlaus ab dem Spätsommer. «Warum sie jetzt schon häufig von Waldspaziergängern beobachtet wird, könnte mit der Witterung zusammenhängen», meinte der Wissenschaftler.

Die Hirschlausfliege ist noch wenig erforscht. In der Bevölkerung sei sie noch recht unbekannt, sagte Schmäschke. Am Universitätsklinikum in Frankfurt/Main wird daran geforscht, ob die Tiere Bakterien übertragen können, die für den Menschen gefährlich sind. «Die Datenlage ist sehr dünn», sagte Volkhard A. J. Kempf, Professor für Medizinische Mikrobiologie.