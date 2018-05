Paritätischer Wohlfahrtsverband stellt sich gegen AfD

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Landtagswahlkampf will der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen die AfD weder einladen, noch sollen seine Vertreter an von der Partei organisierten Veranstaltungen teilnehmen. Es sei nicht alltäglich für den überparteilichen Verband, sich gegen eine aktive Zusammenarbeit mit politischen Parteien auszusprechen. Doch wenn diese wie im Fall der AfD «in Teilen offen rechtsextrem» aufträten, sehe sich der Verband veranlasst, sich gegen eine aktive Zusammenarbeit auszusprechen, erklärte Landesgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi am Mittwoch in Frankfurt.