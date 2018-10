Parteien beenden Hessen-Wahlkampf: Spannung vor Wahlsonntag

Wiesbaden/Frankfurt (dpa) - Zwei Tage vor der hessischen Landtagswahl an diesem Sonntag geht der Wahlkampf der Parteien in den Schlussspurt. In Frankfurt wollen FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Lindner und der hessische Spitzenkandidat René Rock am heutigen Freitag nochmals für die Liberalen werben. In Wiesbaden werden die Spitzenkandidaten der Linken, Janine Wissler und Jan Schalauske, sowie der Linke-Politiker Gregor Gysi erwartet. Die Parteichefs der AfD, Jörg Meuthen und Alexander Gauland, unterstützen den Spitzenkandidaten ihrer Partei, Rainer Rahn, ebenfalls in Wiesbaden.