Parteienforscherin: Ergebnisse wie in Hessen werden zu Regel

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Einschätzung der Frankfurter Politikwissenschaftlerin Sigrid Roßteutscher könnten Wahlergebnisse wie jetzt in Hessen künftig die Regel werden. «Die Parteien können immer weniger Wähler an sich binden, die großen werden kleiner», sagte die Professorin der Frankfurter Goethe-Universität der Deutschen Presse-Agentur. Die klassischen Wählermilieus befänden sich in Auflösung. Die Folge seien Dreierbündnisse oder ungewöhnliche Koalitionen.