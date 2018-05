Passagiergeschäft beschert Fraport starken Start ins Jahr

Vorstandschef Stefan Schulte sieht den Konzern gut gerüstet, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn von 1,08 bis 1,11 Milliarden Euro zu erreichen. Rückenwind bekommt er an seinem Heimatstandort Frankfurt. Im April zählte er dort nach vorläufigen Berechnungen 5,8 Prozent mehr Passagiere als ein Jahr zuvor, obwohl die Osterferien diesmal teilweise in den März fielen. Für die ersten vier Monate steht damit ein Plus von 8,7 Prozent zu Buche. Für das Gesamtjahr rechnet Schulte an Deutschlands größtem Airport weiterhin mit 67 bis 68,5 Millionen Fluggästen, rund 4 bis 6 Prozent mehr als noch 2017.