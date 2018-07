Passant entdeckt männliche Leiche im Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat am Dienstag eine Leiche aus dem Main in Frankfurt geborgen. Ein Passant habe diese vom Eisernen Steg aus im Wasser entdeckt und die Polizei informiert, sagte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. Einsatzkräfte des Sonderdienstes Wasserrettung holten den leblosen Mann mit einem Schnellboot aus dem Main. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Laut Polizei gibt es bisher keinerlei Hinweise auf die Identität des Toten und die Todesursache. Die Leiche werde am Mittwoch obduziert.