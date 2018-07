Passanten finden Leiche von 69-Jährigem an Bachlauf

Lohfelden/Kassel (dpa/lhe) - Ein 69 Jahre alter Mann ist tot an einem Bach im nordhessischen Lohfelden gefunden worden. Nach ersten Untersuchungen der Leiche gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, Gewalteinwirkung oder einen Suizid, sagte Polizeisprecher Torsten Werner in Kassel. Alles deute auf eine medizinisch begründete Todesursache hin. Passanten hatten den Toten am Mittwochabend am Wahlebach im Ortsteil Vollmarshausen (Kreis Kassel) gefunden. Die Identität des Mannes konnte schnell geklärt werden. Die Ermittler prüfen noch, ob die Leiche obduziert werden soll.