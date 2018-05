Patient bei Brand in Krankenhaus leicht verletzt

Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Brand in der Klinik in Eschwege am Freitagmorgen ist ein Patient leicht verletzt worden. Er habe eine Rauchgasvergiftung erlitten, sagte ein Polizeisprecher. In seinem Zimmer im siebten Stock war aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, die Flammen griffen nicht auf andere Zimmer über. Zwei Stockwerke der Klinik mussten geräumt werden.