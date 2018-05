Patient verletzt sich bei Brand in Rüsselsheimer Klinik

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Rüsselsheim ist am Montag ein Patient verletzt worden. Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache im Zimmer des Mannes ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Raum sowie die angrenzenden Zimmer und Stationen wurden vorübergehend geräumt. Die Patienten wurden in die Notaufnahme gebracht. Der Betrieb des Krankenhauses war laut Polizei nicht schwerwiegend beeinträchtigt. Weitere Angaben zum Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. «Wir haben die Ermittlungen aufgenommen», sagte der Sprecher. Der Sachschaden betrug mehrere tausend Euro.